OM : la réponse des représentants des supporters

Ça aurait fait long sur une banderole.

Après l’Olympique de Marseille, via un communiqué, au tour des groupes de supporters de donneur leur version des faits. «A aucun moment nous n’avons proféré des menaces de mort ni demandé la démission de Marcelino », reconnaissent auprès de l’AFP les dirigeants des South Winners et des Dodgers. Christian Castaldo, à la tête du dernier groupe nommé, confirme : « Il n’ y a pas eu de menace de mort, c’est vrai qu’on a parlé de l’équipe, de ce qu’il se passe en ce moment C’est vrai qu’ils sont restés blafards et sans réponse, autant sur le point technique que sur les questions du centre de formation soulevées par Rachid ( Zeroual, dirigeant des South Winners, NDLR). »

Au centre de la tornade depuis plusieurs heures, Zeroual se montre, de son côté, plus loquace, évoquant notamment des problèmes soulevés par les parents de pensionnaires du centre de formation : « On posait des questions et on avait pas de réponse donc c’est vrai que je leur ai dit: « Si c’est vrai et que vous ne nous donnez pas de réponse, moi je demande votre démission, parce que c’est beaucoup plus grave. Si c’est du harcèlement psychologique sur les enfants et les parents, vous devriez démissionner, dégager du club comme on le dit à la marseillaise. » Mais à aucun moment je n’ai proféré des menaces de mort à quiconque, ni moi ni personne. » Pour lui, il n’y a même qu’une seule solution désormais : « Nous voulons rencontrer l’actionnaire principal qui est Frank McCourt. il faut qu’il vienne le plus rapidement possible pour écouter ce qu’on a à lui dire. »

Pas de doute, c’est bien lui Zeroual du pétrole à Marseille.

Aubameyang : « C'est un contexte assez particulier »