Frank McCourt intègre le classement des plus grandes fortunes mondiales

Marseille, ça paye.

Propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis bientôt huit ans, Frank McCourt s’est récemment distingué en intégrant le classement Forbes des plus grandes fortunes du monde. Classé à la 2 152e place, l’homme d’affaires, détenteur des droits du marathon de Los Angeles, profite d’une fortune s’élevant à 1,4 milliard de dollars (soit 1,29 million d’euros). C’est la première fois que le discret actionnaire du club phocéen fait partie de ce prestigieux classement.

Le dirigeant américain reste très loin du leader du classement, qui n’est autre que Bernard Arnault. Il n’est pas non plus l’homme le plus riche détenant un club de sports, on y retrouve de nombreux patrons d’écuries de sports US (basket-ball, baseball, football américain) ou encore Lebron James, Tiger Woods ou Toto Wolff.

Il reste en revanche très loin derrière la famille Pinault, 54e fortune mondiale. Avec cette petite consolation : l’OM est devant le Stade rennais au classement pour l’instant (à la différence de buts).

