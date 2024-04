Le Vélodrome va-t-il accueillir plus de 70 000 personnes pour OM-Benfica ?

Au Vélodrome, une vraie ferveur, mais quid de la sécurité ?

L’enceinte marseillaise devrait être à guichets fermés pour la réception de Benfica, jeudi, en quarts de finale de la Ligue Europa. Avec ses 67 000 places, le stade des Phocéens peut s’embraser les soirs de grand match, notamment en Coupe d’Europe, au point de voir l’affluence grossir, sans prendre en compte la sécurité au sein des virages, comme le révèle France Bleu Provence. « Quand le club annonce 66 000, on sait en vérité qu’on dépasse les 70 000 », témoigne un supporter sous couvert d’anonymat.

Il détaille une combine rondement menée, expliquant que « ceux qui n’ont pas de carte d’abonnement » ont simplement à payer la moitié du tarif d’une place à un stadier, qui les fait passer « par le côté, où il y a le tourniquet. Ça double la capacité du virage. On ne respire pas, on est tous collés, il fait chaud mais c’est pas grave, c’est pour l’OM. » Ce témoin assure auprès de la radio locale que l’OM est au courant de cette pratique, au même titre que la vente de billets à la sauvette devant le stade. Contactées par France Bleu Provence, la direction marseillaise, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône et la mairie de Marseille n’ont pas souhaité réagir.

Un bazar à tous les niveaux, dans ce club.

