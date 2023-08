Olivier Giroud adresse un message aux Français pour les JMJ

Un stade de Ligue 1 en déplacement.

Avec plus de 40 000 personnes, la France est la troisième nation la plus représentée lors des Journées mondiales de la jeunesses, prévues à Lisbonne jusqu’à la fin de semaine. Cet évènement organisé par l’Église catholique depuis 1984 vise à réunir de jeunes fidèles du monde entier, en période estivale. Olivier Giroud, actuellement aux États-Unis pour la pré-saison de l’AC Milan, a ainsi tenu à rappeler son attachement à la cause. Dans une vidéo relayée par l’Église catholique en France, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus s’est exprimé, de façon peu naturelle certes, mais sans aucun doute sincère.

#JMJ | @_OlivierGiroud_ a un message pour les 40 000 jeunes réunis pour le #TempsDesFrançais à #Lisbonne2023…et tous les autres ! pic.twitter.com/WX1YLwWi1L — Église catholique en France (@Eglisecatho) August 1, 2023

« Ça promet d’être des jours magnifiques, avec des jeunes qui viennent du monde entier. Que vous êtes beaux, vous qui annoncez la bonne nouvelle ! Vous êtes un signe d’espérance. Dieu vous attend et Il veut parler à chacun de vous. N’ayez pas peur de L’écouter et de Lui parler, donc de prier », s’enthousiasme l’avant-centre milanais, arborant sa croix en pendentif. Le Pape François est attendu à Lisbonne mercredi.

Pas de Journée mondiale au palmarès de Giroud, mais une Coupe du monde.

