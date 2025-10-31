S’abonner au mag
Sanction salée pour Ismaël Doukouré après son tacle sur Malick Fofana

Sanction salée pour Ismaël Doukouré après son tacle sur Malick Fofana

Le mea culpa de Liam Rosenior n’a pas suffi. 

Ce jeudi soir, la commission de discipline de la LFP s’est réunie pour décider des sanctions de la semaine en Ligue 1. Auteur d’un tacle violent sur Malick Fofana, le Strasbourgeois Ismaël Doukouré a pris 4 matchs de suspension fermes. Suite à ce tacle, l’attaquent lyonnais sera d’ailleurs absent pendant plusieurs mois, un gros coup dur pour les Gones.

La célébration de Hein lui coûte un match

Ce mardi, la direction de l’arbitrage avait déjà validé l’expulsion de Doukouré : « Il met clairement en danger l’intégrité physique du joueur lyonnais, et relève donc d’une faute grossière. »

Ismaël Doukouré va manquer les trois affiches qui attendent Strasbourg dans les prochaines semaines : Rennes, Lille et Lens. La commission de discipline de la LFP a également statué sur d’autres cas : expulsé après avoir retiré son maillot en célébrant, le Messin Gauthier Hein a écopé d’un match de suspension ferme, tout comme le Parisien Thibault de Smet. Aron Donnum (Toulouse) et Abdelhamid Ait-Boudlal (Rennes) rateront de leur côté un match suite à une accumulation de cartons jaunes.

On attend toujours la suspension de Wilfried Singo.

