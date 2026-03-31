Malick Fofana n’est pas encore sorti de l’auberge

Ça va, les chevilles ? Visiblement, un peu mieux. L’Olympique lyonnais a claqué la nouvelle ce lundi dans un communiqué : Malick Fofana est repassé sur le billard pour se faire enlever tout le bazar chirurgical conçu pour rafistoler sa cheville droite en octobre dernier.

Le gamin à la coupe mémorable revient de loin. Alors qu’il était pressenti pour être l’une des attractions de la saison, l’international belge s’est pété la cheville droite face à Strasbourg le 27 octobre dernier, devant sortir sur civière. Mais le revoilà, tout pimpant, aidé par cette intervention bénigne pour terrasser son monde.

Deux petites apparitions avec l’OL

De retour à l’entraînement au début du mois de mars, le feu follet lyonnais était même entré en jeu huit petites minutes lors du huitième de finale retour de Ligue Europa face au Celta de Vigo (0-2), avant de disputer cinq minutes en Ligue 1 face à l’AS Monaco (1-2). Pour autant, le Diable rouge n’avait pas retrouvé de bonnes sensations, gêné par une inflammation sur cette fichue cheville comme l’indique L’Équipe. Logiquement, Rudi Garcia est allé dans le sens d’une reprise en douceur en ne sélectionnant pas celui qui souffle ce 31 mars ses 20 bougies.

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