Nottingham Forest-Brighton : une enquête ouverte après des chants homophobes en tribunes

De nouveaux concurrents au championnat des supporters intelligents.

La défaite de Nottingham Forest à domicile face à Brighton samedi dernier (2-3) a été émaillée par des incidents en tribunes, où des chants homophobes ont été entendus, venant de la part d’une minorité de fans de Forest. Ce sont les joueurs ainsi que les supporters de Brighton qui étaient visés. Le club est connu pour avoir un groupe de supporters LGBT+, les Proud Seagulls. À la suite de ces incidents, Forest a publié lundi soir un communiqué dans lequel il confirme qu’une enquête policière est en cours pour « identifier les individus impliqués ».

Following Saturday’s Premier League fixture against Brighton and Hove Albion, we have been made aware of some Homophobic language aimed towards Brighton players and supporters from a minority of our fans.

Homophobia, like all other forms of discrimination, has no place in… pic.twitter.com/aS5kOJTVMm

— Nottingham Forest (@NFFC) November 27, 2023