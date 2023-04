Pronostic Nottingham Forest Brighton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Brighton se relève contre Nottingham

Dans cette ultime partie de la saison, Nottingham joue gros dans l’optique du maintien. 19e et avant-dernier de Premier League, Forest est toujours dans le coup puisqu’il ne compte qu’un seul point de retard sur Leicester, première formation non relégable. Cependant, la dynamique actuelle n’est pas spécialement encourageante, avec 11 journées sans la moindre victoire. Pour retrouver trace d’un succès, il faut remonter à la réception de Leeds début février. Pas au mieux, Nottingham s’est incliné lors des 4 dernières journées, dont le week-end dernier à Anfield (3-2). Lors de cette rencontre, Forest s’est bien battu et a gêné Liverpool, notamment sur les longues touches de Niakhité. Cependant, la fébrilité défensive des partenaires de Navas a coûté le point du nul. Pour tenter de s’en sortir, Nottingham compte sur les Gibbs-White, Johnson ou Awoniyi.

En face, Brighton sort d’une grosse désillusion avec une élimination en demi-finale de la FA Cup, à domicile face à Manchester United. Dans une rencontre globalement maîtrisée par les Seagulls, les joueurs de De Zerbi se sont inclinés lors des tirs aux buts. Ce revers ne doit cependant pas faire oublier l’excellente saison des partenaires de Lewis Dunk. En effet, Brighton occupe la 8e position du classement général avec seulement 4 points de retard sur Tottenham (5e) qui occupe le dernier strapontin pour une compétition européenne. La bande à de Zerbi accuse 3 matchs de retard par rapport aux Spurs et pourrait potentiellement se replacer dans la course aux places européennes. Ce mercredi, les Seagulls n’auront pas une partie facile dans un City Ground en effervescence mais il faut souligner que Brighton n’a perdu qu’1 seul de ses 7 dernières journées de championnat et reste sur une victoire à Stamford Bridge (1-2) face à Chelsea dans cet exercice. Entré en jeu dimanche, Undav pourrait être cette fois titulaire pour soulager Welbeck et accompagner notamment l’excellent Japonais Mitoma devant.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

