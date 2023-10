Rennes-Nantes : des insultes homophobes envers Matthis Abline

Une soirée gâchée.

Une semaine après les chants homophobes entonnés lors du Classique, un nouvel incident s’est produit dimanche lors du derby de l’Ouest, remporté par les Rennais (3-1). Matthis Abline, prêté avec option d’achat au FC Nantes cet été, a subi, à son tour, des insultes homophobes. Ces dernières ont été sifflées par une partie du Roazhon Park, qui a manifesté son mécontentement en tribunes, mais aussi sur les réseaux sociaux.

#SRFFCN #SRFC Le chant (ainsi que la banderole) du RCK contre Abline était bien naze. Les sifflets du Roazhon Park étaient mérités et ont stoppé net ces propos insultants et homophobes qu’on ne doit plus entendre dans un stade de football.

— Lechevestrier Julien (@Jlechevestrier) October 1, 2023