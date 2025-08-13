S’abonner au mag
Le patron de Ligue 1+ salue le bon démarrage de la plateforme

Le ton est donné.

À deux jours du coup d’envoi de la Ligue 1, la nouvelle plateforme Ligue 1+ a pu accueillir ses premiers abonnés. Ce lundi, le diffuseur a lancé son offre et, d’après Nicolas de Tavernost, DG de LFP Média invité de RTL, le carton d’audience attendu est peut-être en train de se dessiner : « C’est un démarrage très important et nous sommes très satisfaits du succès de l’opération. […] C’est très encourageant pour nous. » Il n’allait bien sûr pas dire le contraire.

Abonnements coupés pour les partages de codes abusifs

Pour rappel, Ligue 1+ diffusera chaque journée huit matchs en direct et le neuvième en différé, avec un catalogue d’abonnements calibrés pour tous les profils. La formule classique avec deux connexions est de 14,99 euros par mois avec engagement d’un an (9,99 euros les trois premiers mois si on signe avant le 31 août) ou 19,99 euros sans engagement. Version nomade pour mobile, tablette et PC : 14,99 euros sans engagement, ou 9,99 euros pour les moins de 26 ans.

Le directeur de la chaîne a également prévenu les petits marlous qui essaieraient de contourner les règles : « Si des usages abusifs de partage de codes sont détectés, nous couperons l’abonnement. » L’ancien patron de M6 mise sur une politique de prix « compatible » avec le portefeuille des jeunes pour limiter le piratage.

Pas sûr que cela suffise à convaincre tout le monde, visiblement.

