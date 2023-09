Metz accroche Reims

Metz 2-2 Reims

Buts : Sabaly (7e) et Jallow (63e) pour Metz // Diakité (17e) et Teuma (47e) pour Reims

La vie sans Georges Mikautadze.

À Saint-Symphorien, Metz a réussi à arracher un point ce dimanche face à Reims au bout d’une rencontre très intense (2-2). Un point précieux pour Metz, qui passe douzième, tandis que Reims reste provisoirement sur le podium en attendant les résultats du soir.

L’après-midi commence sur les chapeaux de roues en Moselle : au terme d’une belle action collective lancée par la recrue Joel Asoro, Cheikh Sabaly rentre sur son pied droit et décoche un missile qui vient se loger dans la lucarne de Yehvann Diouf (1-0, 7e). Un bijou qui en cache un autre, puisque dix minutes plus tard, Oumar Diakité envoie à son tour un coup de canon en pivot, laissant Alexandre Oukidja pantois et ramenant son équipe à la surface (1-1, 17e). Simon Elisor a ensuite l’occasion de redonner l’avantage aux Grenats sur une jolie tête, mais Diouf se détend parfaitement pour boxer le cuir (43e).

Le rythme effréné du premier acte ne retombe pas au retour des vestiaires : d’emblée, Teddy Teuma met Reims sur les bons rails d’une frappe du gauche en première intention (1-2, 47e). Mais Metz est joueur : László Bölöni lance Ablie Jallow dans la bataille, et le Gambien fait parler la poudre d’un savoureux enroulé quelques secondes après son entrée (2-2, 63e). Les organismes touchés, le rythme de la partie redescend par la suite et les deux équipes manquent alors de créativité pour forcer le destin.

Saint-Symphorien est abonné aux 2-2.

Metz (4-3-3) : Oukidja – Kouao, Sané (Hérelle, 46e), Candé, Udol – Jean Jacques, N’Doram, Camara – Asoro (Diallo, 80e), Elisor (Jallow, 62e), Sabaly (Maïga, 83e). Entraîneur : László Bölöni.

Reims (4-3-3) : Diouf – Foket, Agbadou (Okumu, 60e), Abdelhamid, De Smet (Wilson-Esbrand, 60e) – Munetsi (Khadra, 89e), Matusiwa, Teuma (Nakamura, 71e) – Ito, Diakité, Daramy (Richardson, 71e). Entraîneur : Will Still.

