Messi présente son Ballon d’or à l’Inter Miami

Une entrée sur du gros Lil Baby.

L’hymne de la dernière Coupe du monde à fond, tapis doré, des milliers de caméras tournées vers lui, un patch spécial sur le maillot, le DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale en Floride plongé dans le noir, une seule lumière pour le suivre… Lionel Messi a présenté son huitième Ballon d’or à l’Inter Miami en marge d’un match amical face au New York City FC dans la nuit de ce vendredi à ce samedi (1-2). « Pour moi, c’est magnifique de pouvoir le partager avec vous. Je veux remercier tous les gens de Miami, pas seulement ceux présents ce soir, pour leur accueil à moi et ma famille. Vous me montrez de l’amour, et me faites me sentir chez moi. C’est une ville peuplée de nombreux latinos où je me sens à l’aise, a lancé la Pulga avant d’évoquer ses ambitions avec le club de David Beckham. Nous avons été ensemble peu de temps, mais avons déjà accompli de grandes choses, notamment le premier titre de l’histoire du club. Je n’ai aucun doute sur le fait que la saison prochaine sera encore meilleure, on va continuer à prendre du plaisir et à gagner des titres. »

Gracias Leo, gracias Miami 🩷🖤 Nos vemos el próximo año! pic.twitter.com/LoqEWZ48WX — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 11, 2023

Je sais reconnaître un chef de meute quand j’en vois un.

