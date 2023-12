Jamais les clubs n’avaient versé autant de commissions d’agents qu’en 2023

L’impression que le constat est le même chaque année.

En 2022, les commissions d’agents versées sur l’année, au niveau international, s’élevaient 623,2 millions de dollars. Cette année, elles ont atteint des chiffres records d’après le rapport de la FIFA sur les agents et les transferts internationaux : « Les dépenses des clubs en commissions d’agents ont atteint des sommets sans précédent en 2023, avec un total de 888,1 millions de dollars » (environ 811,5 millions d’euros après conversion), une hausse de 42,5% par rapport à l’année 2022.

Agent service fees reach all-time high in 2023 ▶️Clubs paid USD 888.1 million, the highest-ever amount and an increase of 42.5% on 2022 ▶️For the first time, clubs in women’s professional football spend more than USD 1 million in agent service fees 👉 https://t.co/rXflNYJ9Nf pic.twitter.com/q0AMfv0UHz

