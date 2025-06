Nicolas Seube rebondit sur le banc d’une équipe réserve

Seube way.

Après 23 ans de fidélité au Stade Malherbe de Caen, plus de 500 matchs disputés entre 2001 et 2017, puis une reconversion dans la formation, Nicolas Seube change d’air. L’idylle avec le club normand s’est brusquement arrêtée en décembre dernier, sur fond de changement d’ère et de goût amer après un court intérim à la tête des pros.

Diplômé du BEPF depuis mai dernier

Ce lundi, le Racing Club de Strasbourg a officialisé la nomination de Seube à la tête de son équipe réserve. Candidat sérieux pour succéder à Mathieu Le Scornet, il faisait partie des deux finalistes retenus par la direction.

C’est lui que le club a choisi, pour deux saisons, jusqu’en juin 2027. Fraîchement diplômé du BEPF en mai dernier, l’ancien latéral débarque en Alsace avec la volonté de s’inscrire pleinement dans le projet du Racing.

𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗦𝗲𝘂𝗯𝗲 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲 🆕 Figure majeure du SM Caen, dont il détient le record du nombre de matchs disputés, Nicolas Seube rejoint officiellement le Racing. Le communiqué 👇 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) June 24, 2025

« Le choix de Nicolas s’est imposé naturellement au cours de nos échanges, explique François Keller, directeur de l’académie, dans le communiqué. Son expérience et son envie correspondent parfaitement à ce que nous souhaitions pour notre équipe réserve. »

Une équipe qui devra, dixit Keller, « s’inscrire dans la même philosophie de jeu que Liam Rosenior ». Pour mener ce chantier, Seube sera épaulé par un visage connu de la Meinau : Anthony Sichi, ancien milieu du club au début des années 2010.

