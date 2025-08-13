S’abonner au mag

Nice lorgne un attaquant de Crystal Palace pour se renforcer

ARM
Nice lorgne un attaquant de Crystal Palace pour se renforcer

Et si c’était la saison des retours en Ligue 1 ?

L’OGC Nice serait en pole position pour signer l’avant-centre de Crystal Palace Odsonne Édouard, selon les informations de Foot Mercato. L’ancien international espoir français sort d’une saison plus que compliquée en prêt à Leicester City : 6 apparitions pour 113 minutes jouées cette saison avec les Foxes. Après une mise au placard par Ruud van Nistelrooy, un départ pour la Côte d’Azur serait l’occasion pour l’ancien international espoir français de se relancer à 27 ans.

Un retour en Ligue 1 huit ans plus tard ?

Son arrivée ferait également du bien à un effectif niçois miné par les blessures et les départs de ses cadres. Odsonne Édouard connaît un peu la Ligue 1, ayant été formé au PSG et étant passé par Toulouse, où il avait fait une pige avant de filer au Celtic en 2018. L’avant-centre aurait d’ailleurs rejeté les avances de Gérone afin de privilégier les Aiglons.

Lui au moins jouerait la Ligue Europa…

