Malick Thiaw quitte l’AC Milan pour Newcastle

Doucement, mais sûrement, Newcastle continue son mercato ambitieux. Après avoir bouclé les arrivées d’Anthony Elanga, pour plus de 60 millions d’euros, et d’Aaron Ramsdale, sous la forme d’un prêt payant, les Magpies se sont offerts Malick Thiaw, contre près de 35 millions d’euros. Presque une broutille en Premier League.

À 24 ans, le défenseur central allemand quitte l’AC Milan pour découvrir le championnat anglais. Arrivé en Lombardie en 2022, après avoir commencé dans le monde professionnel à Schalke, il s’est souvent montré à la hauteur du mythique maillot rossonero. Massimiliano Allegri aurait d’ailleurs souhaité le garder, d’après la presse italienne, mais les sirènes de l’Angleterre sont bien plus puissantes. Plus tôt dans l’été, Tijjani Reijnders y avait aussi cédé en s’envolant vers Manchester City.

Si les supporters de Tottenham se souviennent de la double confrontation de Thiaw en 2023, ils peuvent commencer à cauchemarder.

