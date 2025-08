Newcastle a un nouveau gardien

Il a les crocs, Aaron Ramsdale.

Alors, le gardien de Southampton a refusé de continuer avec les Saints en Championship : le portier a été prêté une saison à Newcastle ce samedi, les Magpies pouvant par ailleurs activer une option d’achat pour le conserver en fin d’exercice s’ils le souhaitent.

Welcome to Newcastle United, Aaron Ramsdale! 🧤

Aaron joins us from Southampton on a season-long loan deal 🖤🤍 pic.twitter.com/xIMb0uuSwC

— Newcastle United (@NUFC) August 2, 2025