Kingsley Coman ne veut pas bouger du Bayern Munich

Alors que son nom circulait du côté de l’Arabie saoudite la saison dernière, Kingsley Coman avait déjà refusé une première offre mirobolante afin de rester au Bayern Munich. Si son directeur sportif Max Eberl avait un temps hésité à l’idée de le vendre, l’ancien Parisien l’avait convaincu de le faire rester.

Un contrat jusqu’en 2027 en Bavière

Bis repetita cette année. Alors qu’un grand changement est attendu dans l’attaque bavaroise avec les départs de Thomas Müller et Leroy Sané à Galatasaray, Coman, lui, n’a pas l’intention de bouger.

« J’aimerais rester en Bavière. J’ai un contrat de deux ans, c’est facile. Il se passe beaucoup de choses dans le football, on ne peut pas le savoir. Mais j’ai un contrat et je me sens bien, a-t-il confié ce jeudi à Bild. J’ai toujours eu un bon échange avec le coach, il a toujours dit qu’il avait besoin de moi. Je veux rester en forme et en bonne santé. »

Avec un contrat jusqu’en 2027, il devrait être tranquille.

