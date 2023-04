Memphis Depay lance un appel contre le racisme

L’union fait la force.

Memphis Depay a lui aussi réagi aux cris racistes visant Romelu Lukaku,.survenus mardi dernier lors de la demi-finale aller de Coupe d’Italie entre la Juventus et l’Inter Milan. Via un communiqué, le Néerlandais a publié la photo de la célébration du Belge sur le but de l’égalisation, et l’a accompagnée d’un message fédérateur : « C’est le moment pour tous les athlètes de s’unir, pour que l’on puisse venir à bout de cette maladie. Une fois que nous seront rassemblés, nous pourrons vraiment changer les choses. » Des joueurs comme Kylian Mbappé, dont la réaction ne s’est pas fait attendre, Paul Pogba ou des compatriotes du joueur de l’Atlético de Madrid comme Virgil van Dijk ou Clarence Seedorf ont été identifiés dans le message.

Ce n’est cependant pas la première fois que Depay publie un message de ce genre. Il avait interpellé en 2019 les instances footballistiques, lorsqu’en D2 néerlandaise, Ahmed Mendes Moreira, alors joueur de l’Excelsior Rotterdam, avait quitté la pelouse à la suite d’insultes racistes dont il avait été victime. « Revoir ces images encore et encore me rend malade et me fatigue. Quand cela va-t-il s’arrêter !!? Qu’allons-nous faire ? Surtout avec l’Euro 2020 qui arrive ? », avait-il alors écrit.

I’m sick and tired to see these images over and over! When is it going to stop!!? #SayNoToRacism @KNVB @OnsOranje @UEFA what we going to do? Specially with the upcoming @EURO2020 pic.twitter.com/DUt0y2h8IA

— Memphis Depay (@Memphis) November 17, 2019