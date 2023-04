Lukaku réagit aux insultes racistes subies à Turin, Mbappé le soutient

Ras-le-bol.

Romelu Lukaku a été la cible de cris racistes ce mardi à Turin lors de la demi-finale aller de Coupe d’Italie face à la Juventus (1-1). Exclu par l’arbitre de la rencontre à la suite à la suite d’un second carton jaune reçu après son but sur penalty à la 95e minute, à cause d’une célébration, le doigt sur la bouche, jugée provocante envers les supporters turinois, le Belge a réagi sur les réseaux sociaux ce mercredi : « L’histoire se répète. J’ai traversé cela en 2019 et maintenant de nouveau en 2023. J’espère que la Ligue prendra vraiment des actions cette fois-ci, parce que ce jeu magnifique devrait être apprécié par tout le monde », a-t-il écrit sur Instagram. En 2019, Lukaku avait déjà publié un communiqué pour condamner les actes racistes dont il avait été victime lors d’un déplacement de l’Inter à Cagliari. Quelques instants après son post ce mercredi, le Belge a reçu le soutien de Kylian Mbappé, qui y est allé de sa story Instagram pour soutenir son homologue : « 2023 et toujours les mêmes problèmes. Mais on ne va pas vous laisser faire. Tous contre le racisme. »

La Juventus a également publié un communiqué ce mercredi pour condamner ces actes racistes, et a déclaré qu’une enquête allait être menée, en collaboration avec la police, afin d’en identifier les auteurs.

Juventus Football Club, come sempre, sta collaborando con le forze dell’ordine per individuare i responsabili di gesti e urla razzisti verificatisi ieri sera. Anche in questo caso nei confronti dei responsabili sarà applicato il “Codice di Gradimento” — JuventusFC (@juventusfc) April 5, 2023

Mbappé et Lukaku en attaque : le racisme a intérêt à avoir une bonne défense.

