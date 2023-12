Mbappé dans le top 10 des meilleurs buteurs du championnat de France

Kyk’s continue d’écrire sa légende.

Buteur lors de la victoire au forceps du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Havre ce dimanche, Kylian Mbappé a non seulement inscrit son quinzième but de la saison en Ligue 1 (pour seulement treize disputés), mais il a également planté le 179e but de sa carrière dans l’élite du football français, lui permettant ainsi d’intégrer le top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire du championnat de France.

Kylian Mbappé intègre le Top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire du championnat de France, à seulement 24 ans ⚡️ Il grimpe à la 9ème position, à égalité avec Carlos Bianchi et Gunnar Andersson 😳#HACPSG | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/jXjwmUoJta — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 3, 2023

Une performance hors-norme pour l’international français qui soufflera seulement ses 25 bougies le 20 décembre prochain. Reste à savoir jusqu’où ira le prodige du football français, en fin de contrat au mois de juin prochain avec le PSG et dont le futur est encore flou. Actuellement à égalité avec Carlos Bianchi et Gunnar Anderson, il devrait néanmoins – à ce rythme – dépasser Fleury Di Nallo (187 buts) et Joseph Ujlaki (190) pour grimper au septième rang, tandis que Roger Piantoni (203) et Thadée Cisowski (206) semblent un peu trop loin alors qu’il reste vingt matchs à disputer cette saison.

Mais connaissant le bonhomme, rien est impossible.

Le PSG enchaîne au Havre