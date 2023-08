Maxence Caqueret, après OL-MHSC : « On est nuls tout simplement »

Lucide.

Désossé par Montpellier sur la pelouse du Groupama Stadium (1-4), Lyon n’a toujours pas glané le moindre point après deux journées de Ligue 1. Une situation qui n’inquiète pas plus que ça Maxence Caqueret, passé au micro de Prime Video après cette partie : « Dans l’urgence ? Non parce que ce ne sont que les deux premiers matchs simplement. Mais c’est sûr qu’il va falloir faire beaucoup, beaucoup mieux parce qu’on a un visage qui est méconnaissable. »

Le mileu de terrain de l’OL est en revanche bien conscient de la passe difficile que traverse son équipe : « On est nuls tout simplement. On a été nuls, que ce soit offensivement ou défensivement. On prend encore quatre buts, c’est énorme. » Suffisant pour qu’il finisse par mettre en garde ses coéquipiers : « Il va falloir vite se réveiller et se remettre au boulot parce que si on reste comme ça, on ne va pas aller très loin. »

Ou alors en Ligue 2.