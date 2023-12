Mauricio Pochettino savoure le retour de Christopher Nkunku avec Chelsea

Le plus beau cadeau de Noël.

À peine 30 minutes de jeu ont suffi à Christopher Nkunku pour ouvrir son compteur but en Premier League. Blessé depuis son arrivée à Chelsea cet été, le Français a disputé son premier match outre-Manche ce dimanche. Sa réalisation n’a pas empêché les Blues de perdre sur la pelouse de Wolverhampton (2-1), mais permet à Mauricio Pochettino de retrouver le sourire. Présent en conférence de presse, l’entraîneur argentin a commenté les premiers pas de son attaquant avec beaucoup d’enthousiasme.

« Je dois bien trouver des choses positives et les débuts de Christopher Nkunku ainsi que son but en sont une. Il a marqué et ça va l’aider à s’adapter plus vite », a confié son coach. Plutôt rompu aux espaces de la Bundesliga, l’ancien joueur du RB Leipzig a déjà laissé une trace pour ses débuts en Premier League alors que Pochettino a annoncé sa volonté de le sortir de l’aile pour le placer dans l’axe.

Ça ne va pas forcément régler les péchés de jeunesse de cet effectif.

Pronostic Chelsea Crystal Palace : Analyse, cotes et prono du match de Premier League