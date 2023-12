Wolverhampton se farcit Chelsea

Wolverhampton 2-1 Chelsea

Buts : Lemina (51e) et (90e+3) pour les Wolves // Nkunku (90e+6) pour les Blues

Les Loups s’offrent une belle dinde.

Dernière rencontre de la 18e journée de Premier League, ce Wolverhampton-Chelsea spécial ventre mou pour le réveillon de Noël a tenu ses promesses : de la générosité, quelques excès et surtout de beaux cadeaux à l’adversaire. Mais ce sont bien les Wolves qui se sont imposés à domicile (2-1), recollant ainsi à hauteur des hommes de Mauricio Pochettino (10es et 11es, 22 points). Le premier acte ressemble à un apéritif douteux, où les Blues se procurent deux situations intéressantes saccagées par des contrôles manqués d’Armando Broja (12e) et Nicolas Jackson (22e). Autrement, rien à se mettre sous la dent.

Les appétits s’aiguisent au retour des vestiaires, et les Loups croquent dans le plat de résistance : une première tentative de João Gomes déviée par la main de Lesley Ugochukwu qui échappe même à la VAR (47e), puis un corner de Pablo Sarabia coupé d’une tête croisée par Mario Lemina (1-0, 51e). Raisonnables, Matheus Cunha et ses coéquipiers ne souhaitent pas forcer sur le dessert. Mais une remise en bois de Benoît Badiashile offre à Matt Doherty l’ivresse d’une victoire à célébrer avec tous les fans présents au Molineux Stadium (2-0, 90e+3), que même Christopher Nkunku ne parvient pas à gâcher malgré une tête déposée dans le petit filet (2-1, 90e+6).

Et si le Français était le cadeau de Noël qu’espéraient tous les supporters de Chelsea ?

Wolverhampton (3-4-2-1) : Sá – Kilman, Dawson (Bueno, 70e), Gomes – Semedo, Lemina, Gomes, Aït Nouri (Bueno, 87e) – Hwang, Sarabia (Doyle, 75e) – Cunha (Doherty, 86e). Entraîneur : Gary O’Neil.

Chelsea (4-2-3-1) : Petrović – Gusto (Badiashile, 80e), Disasi, Silva, Colwill (Maatsen, 79e) – Ugochukwu (Nkunku, 58e), Gallagher – Palmer, Jackson (Madueke, 80e), Sterling – Broja (Mudryk, 59e). Entraîneur : Mauricio Pochettino.

