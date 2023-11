Mauricio Pochettino : « C’était vraiment très simple de nous mettre des buts »

Chelsea est déjà en train de chercher sur quel défenseur de Ligue 1 il va claquer 80 millions.

Balayé par Newcastle ce samedi à St James’ Park (4-1), Chelsea continue d’être inconstant. Face aux Magpies, les Blues ont été particulièrement friables défensivement. Ce qui a passablement énervé Mauricio Pochettino, qui a dû assister à ce cauchemar en tribunes à cause d’une suspension. « C’était vraiment très simple de nous mettre des buts, on était trop mou à chaque duel. Nous n’avons pas montré que nous jouions pour quelque chose d’important », s’est-il ému en conférence de presse.

La boulette de Thiago Silva pour le but de Joelinton

Il a également regretté le manque d’implication de ses joueurs : « Nous devons venir ici pour montrer qu’il sera difficile pour eux de jouer, de gagner le match et de nous battre. » « Je suis en colère et déçu. Nous sommes une jeune équipe et nous devons apprendre, mais ce genre de match me rend très, très, très, très, très en colère parce qu’on doit montrer de la personnalité et du caractère », a martelé l’ancien coach du PSG. Les Londoniens sont toujours bien installés dans le ventre mou, à neuf points de l’Europe et d’Aston Villa, qui affronte Tottenham ce dimanche.

