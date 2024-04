De grandes réformes sont à prévoir pour la FA Cup

Joyeux 153 ans !

La Fédération Anglaise a annoncé avoir conclu un partenariat pour les six prochaines saisons avec la Premier League. Ce rapprochement entre la Coupe et le championnat fait évoluer l’organisation de la plus ancienne des compétitions mondiales, puisque désormais chaque tour se jouera le week-end, y compris le cinquième qui se disputait jusqu’ici en milieu de semaine. De plus, la finale de la FA Cup se jouera l’avant-dernier week-end de la saison de PL et il n’y aura pas de matchs de championnats les jours précédents (pour concentrer les efforts à la préparation de l’évènement). Autre modification majeure : il n’y aura plus de match à rejouer en cas d’égalité, une règle qui existait pourtant depuis la première édition de la Cup. « Ce nouvel accord entre la FA et la Premier League renforce la FA Cup et donne à ce tournoi très spécial des week-ends exclusifs dans un calendrier de plus en plus chargé », a communiqué le directeur général de la fédération, Mark Bullingham.

Par ailleurs, la Premier League va augmenter sa participation financière au système hiérarchique anglais. Plus de 30 millions de livres sterling (35 millions d’euros) seront alloués aux catégories amateurs. Un arrangement de bon procédé qui ne plait pas à certaines personnalités. D’après la BBC, Nicola Palios, vice-président des Tranmere Rovers (en 4e division), s’indigne contre la FA et la Premier League d’avoir conclu un accord « pour mieux s’arranger aux dépens du reste de la hiérarchie ». De son côté, le directeur général de l’Association des footballeurs professionnels (PFA) s’est également prononcé contre, rappelant que « l’approche actuelle non viable du calendrier doit être considérée comme un problème pour tous les clubs, à tous les niveaux, si nous voulons continuer à protéger nos compétitions nationales ».

729 teams compete in the @TheFACup. Why is its format being dictated by the @premierleague who represent c.3% of them? Why were @EFL clubs not given a say? Why is the EPL even dictating whether replays are allowed in rounds they don’t participate in? Protest is needed! #FACup — Nicola Palios (@NicolaPalios) April 18, 2024

L’argent pour les gros, les miettes pour les petits…

