Marquinhos dans l’histoire du Paris Saint-Germain

Entré en jeu à la 66e minute, lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Clermont (1-1), Marquinhos a rejoint Jean-Marc Pilorget au rang des joueurs les plus capés sous les couleurs du PSG avec 435 matchs disputés. Arrivée en 2013, le capitaine parisien a construit sa légende dans la capitale au fur et à mesure des années passées. D’abord utilisé par défaut à droite par Laurent Blanc, puis plus tard replacé au milieu par Thomas Tuchel, le Brésilien est surtout un pilier de la défense des Rouge et Bleu depuis de nombreuses années et il est finalement logique de le voir atteindre cette marque symbolique des 435 rencontres.

❤️ 𝟒𝟑𝟓 💙 Notre capitaine Marquinhos rejoint Jean-Marc Pilorget au classement des joueurs les plus capés avec le Paris Saint-Germain. 🔝 4️⃣3️⃣5️⃣ matchs disputés sous les couleurs Rouge et Bleu pour notre capitaine ! 🔥 #Marqui435 pic.twitter.com/qpFvziUzah — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 6, 2024

Au total, il a décroché 29 trophées et inscrit 38 buts à Paris. Avec une fin de saison de tous les possibles, il aura l’occasion de rajouter de nouvelles lignes à son palmarès et à son histoire parisienne, alors qu’il devrait devenir seul détenteur du record mercredi contre le FC Barcelone. Clin d’œil du destin, il est le dernier joueur de l’effectif des champions de France à avoir vécu la double confrontation de l’hiver 2017 face aux Catalans. Acclamé par le virage Auteuil après le match, il s’est aussi exprimé au micro de Canal +, pour afficher une joie et une fierté non feintes. « C’est incroyable, je suis arrivé tout jeune, je ne pensais pas jouer autant de matchs. J’espère battre le record, c’est vraiment un honneur d’être arrivé jusqu’ici. J’ai 29 ans, mon avenir je pense que c’est toujours ici au Paris Saint-Germain. Si me sens toujours engagé dans le projet, dans le club, je serais très heureux de faire toute ma carrière ici. »

A noter que pour Kylian Mbappé, c’est la 300e sous les couleurs parisienne ce soir.

