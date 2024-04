Marius Wolf trolle un supporter qui a promis de se lancer dans le porno

Moteur… Action !

Dortmund s’est adjugé le Klassiker samedi à Munich (0-2) avec un onze de départ honnête sur le papier, mais bien moins rutilant que celui du Bayern en face. Ce qui a valu à un supporter du BvB de promettre sur Twitter : « Si on gagne le match avec ce 11, je deviendrai acteur porno. » Entré à la 84e minute de jeu de la rencontre, juste après le but du break de Julian Ryerson, Marius Wolf n’a pas manqué d’aller le titiller. À la suite de cette victoire, le latéral a sauté dans les réponses du tweet initial et s’est dit « excité » à l’idée de voir ce supporter tenir sa promesse.

Bin gespannt 😎😂😂😂😂😂 — Marius Wolf (@mariuswolf27) March 30, 2024

La suite est interdite aux moins de 18 ans.