Malgré la volonté de l’Inter Miami, Grêmio s’oppose à la vente de Luis Suárez

Le FC Barcelone américain, ce n’est pas pour tout de suite.

Ce n’est plus un secret, les dirigeants de l’Inter Miami rêvent de porter un maillot rayé bleu et rouge, de jouer au Camp Nou et d’entendre parler catalan dans les tribunes. Après les achats successifs de Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba, le club de Floride veut s’offrir Luis Suárez pour compléter le puzzle Barça 2015. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Gerardo Martino – ancien entraîneur des Blaugrana – n’a pas botté en touche et a confirmé l’intérêt porté à l’avant-centre uruguayen. Une transparence à laquelle n’a pas goûté Renato Portaluppi, technicien de Grêmio qui espère garder Luis Suárez sous ses ordres.

En marge de la demi-finale aller de Coupe du Brésil, perdue à domicile contre Flamengo (0-2) dans la nuit de mercredi à jeudi, le Brésilien semblait d’ailleurs confiant quant à l’avenir de son attaquant. « Il va rester avec nous jusqu’en décembre », a-t-il déclaré au micro de SporTV. Sous contrat jusqu’à décembre 2024 avec Grêmio, El Pistolero ne pourrait voir le club céder que si l’Inter Miami paye sa clause libératoire de 70 millions d’euros. À 36 ans, Luis Suárez est loin d’être cramé puisqu’il est le meilleur buteur du dauphin du championnat brésilien.

Ça serait un véritable renfort pour Los Amigos FC.

