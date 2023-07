Malgré la rude concurrence, Lens se positionne sur Charles De Ketelaere

Un sacré pari.

Arrivé à l’AC Milan en grande pompe l’été dernier en provenance du Club Bruges, Charles De Ketelaere n’a pas convaincu. Selon les informations de Tuttosport, Stefano Pioli et son staff souhaitent même le voir partir dès ce mercato estival. Alors qu’il a disputé 32 rencontres de Serie A l’année dernière, le Belge n’a jamais marqué et n’a délivré qu’une seule passe décisive. Une année galère qui ne décourage pas ses prétendants.

D’après le média italien, le RC Lens se serait ainsi positionné pour signer le meneur de jeu, alors que Milan demande, au minimum, 28 millions d’euros. En plus des Sang et Or, Aston Villa, le RB Leipzig et le PSV Eindhoven sont également intéressés par le profil. Les Néerlandais sont, pour le moment, les plus avancés sur le dossier mais n’envisageraient qu’un prêt. Les ventes de Loïs Openda et Seko Fofana rapporteraient près de 65 millions d’euros au club lensois.

Est-il prêt à les débourser directement ?

Samba prolonge la danse jusque 2028