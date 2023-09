Ligue Europa : l’AEK Athènes plie Brighton, West Ham et l’Atalanta assurent

La première phase nocturne de Ligue Europa disputée ce jeudi soir a vu les gros assurer, et un attendu tomber.

Parmi les favoris, le Sparta Prague a ainsi fait le travail dans le groupe C, en s’imposant devant l’Aris Limassol (3-2) grâce notamment à un doublé de Ladislav Krejčí. Plus à l’ouest, dans la poule D, l’Atalanta a disposé des novices polonais – en phase de groupes – du Raków Częstochowa (2-0). Une victoire en partie offerte par un Charles De Ketelaere enfin retrouvé. Idem pour le futur adversaire bergamasque, le Sporting, vainqueur tardif du Sturm Graz (1-2). De son côté, West Ham s’est fait peur après l’ouverture du score de Petar Stanić pour Bačka Topola, avant de se réveiller en fin de partie avec deux buts d’avance (3-1).

Le groupe A est également dominé par Fribourg, parti chercher un succès surprise contre l’Olympiakos (2-3), dans la fournaise du Georgios Karaiskakis du Pirée. Autre duel équilibré, celui ayant opposé les Rangers au Betis, avec le mot de la fin obtenu par les Écossais (1-0). Au rayon surprises, l’AEK Athènes d’un Djibril Sidibé buteur a mis KO l’équipe de Brighton (2-3), pourtant devant vingt minutes durant. Une (plutôt) bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille

Les résultats :

Atalanta 2-0 Raków Częstochowa

Buts : De Ketelaere (49e) et Éderson (66e) pour la Dea

Sturm Graz 1-2 Sporting

Buts : Böving (58e) pour Graz // Gyökeres (75e) et Coates (84e) pour les Lions

Rangers 1-0 Betis

But : Sima (27e) pour les Gers

Olympiakos 2-3 Fribourg

Buts : El Kaabi (40e et 74e) pour Le Pirée // Sallai (9e), Grifo (45e+7) et Philipp (86e) pour Breisgau

Brighton 2-3 AEK Athènes

Buts : João Pedro (30e, SP et 67e, SP) pour les Seagulls // Sidibé (11e), Gaćinović (40e) et Ponce (84e) pour l’AEK

Sparta Prague 3-2 Aris Limassol

Buts : Krejčí (20e et 25e) et Vitik (67e) pour le Sparta // Kokorin (11e, SP) et Babocka (90e) pour l’Aris

West Ham 3-1 Bačka Topola

Buts : Petrović (66e, CSC), Kudus (70e) et Souček (75e) pour les Hammers // Stanić (47e) pour le TSC

Pronostic Brighton AEK Athènes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa