Maignan, le passeur en série de Milan

Magic Mike a encore frappé.

Mais pour une fois, ce n’est pas pour ses arrêts décisifs que l’international français est mis en avant. Face à Frosinone, que Milan a battu sans trembler ce samedi, Maignan s’est illustré sur une magnifique relance pour Christian Pulisic, qui a conclu cette attaque éclair de manière non moins fantastique.

Incredible vision from the goalkeeper, and even better touch and finish. 🔴⚫️ pic.twitter.com/lk2ZGsTHY9

De quoi créditer Maignan d’une passe décisive, qui n’est pas sa première depuis son arrivée en Lombardie. En effet, depuis qu’il a rejoint les Rossoneri, Maignan a délivré un assist à chaque saison, portant donc son total en carrière à trois, soit le plus gros total pour un gardien en Serie A depuis la saison 2004-2005.

3 – Mike #Maignan has provided at least one assist in each of the last three #SerieA seasons. Since 2004/05 he is the goalkeeper who counts more assists in the competition (three). Artist.#MilanFrosinone pic.twitter.com/VuBlcaBOIe

— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 2, 2023