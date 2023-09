Luis Enrique : « J’ai presque tout aimé de notre prestation »

Un coach ravi.

Quatre jours après une défaite contre Nice qui ne l’avait pas alarmé, Luis Enrique s’est montré très satisfait de la prestation de ses ouailles contre le Borussia Dortmund. « J’ai presque tout aimé dans notre prestation. L’intensité avec et sans ballon, le rythme et le contrôle du match pendant presque 75 minutes. C’est un match qui renforce clairement l’équipe, notre idée, a-t-il appuyé en conférence de presse. Je crois qu’on a été très bien, on a été capables d’attaquer des deux côtés, dans l’axe face à une équipe très forte physiquement, mais on a eu de nombreuses occasions, y compris en première période quand les deux équipes étaient encore fraîches. »

Interrogé sur Randal Kolo Muani, peu en vue pour sa première titularisation à la pointe de l’attaque, le technicien espagnol n’a pas dramatisé : « En difficulté ? Je ne l’ai pas vu en difficulté, à aucun moment. Il vient juste d’arriver, on lui donne des informations, et je suis ravi de la capacité qu’ont Kolo Muani et Bradley (Barcola) et ce qu’ils vont nous apporter. » Un constat également valable pour Ousmane Dembélé, qui a reçu de nouvelles louanges de son entraîneur : « Si j’étais supporter de n’importe quelle équipe, je payerais mon ticket pour aller voir jouer Ousmane Dembélé. C’est un joueur totalement différent, avec de la magie. C’est une merveille pour un entraîneur d’avoir un joueur de son niveau et avec sa capacité de débordement. » Pas question pour Enrique de pointer du doigt le manque d’efficacité offensive de ses joueurs. « Nous avons plusieurs occasions claires que normalement nous aurions dû matérialiser pour s’offrir un résultat un peu plus large. Mais pour moi, la marge de progression dans ce match est de pouvoir contrôler le match dans les dernières minutes. Les dominer, avoir le ballon. »

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.

