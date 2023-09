L’UEFA annonce la mise en vente des premiers billets pour l’Euro 2024 le 3 octobre

L’Euro 2024 est presque lancé.

Alors que les qualifications pour le prochain opus de la compétition européenne battent leur plein, l’UEFA a annoncé le lancement de la première phase de billetterie pour le 3 octobre. L’instance avance que « les fans à travers le globe auront la même chance de participer », via sa plateforme. Elle précise que 80% des 2,7 millions de tickets seront accessibles aux fans, tandis que les prix débuteront à 30 euros et qu’un million de billets seront à moins de 60 euros. Le 3 octobre, ce seront plus de 1,2 million d’entre eux qui seront disponibles à la vente. Il faudra pour cela s’inscrire et être tiré au sort au sein d’un tirage « juste et transparent ». Dans cette idée, les candidats ne pourront s’inscrire que pour quatre tickets par match et un match par jour.

🏟️ More than one million tickets for #EURO2024 are going on sale on 3 October!

🎟️ Tickets are available from just €30, so make sure you create your UEFA ticketing account and set a reminder to apply from 3-26 October.

Full details: ⬇️

— UEFA (@UEFA) September 12, 2023