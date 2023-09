LOSC : un nouveau staff au domaine de Luchin

On espère qu’ils n’ont pas parlé de la double confrontation contre Rijeka.

À l’heure d’affronter l’Uruguay jeudi soir à Villeneuve d’Ascq, le XV de France a eu l’occasion de découvrir la ferme luxueuse du LOSC, près de la frontière belge, mercredi. Pour l’encadrement, cela s’est traduit par une visite du centre d’entraînement du LOSC au domaine de Luchin. En compagnie de Paulo Fonseca et de son staff, les entraîneurs des Bleus ont ainsi pu découvrir les installations de l’actuel cinquième de Ligue 1.

