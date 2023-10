Longoria a rencontré les représentants des supporters marseillais

Copains comme cochons.

Après la réunion pour le moins houleuse du 18 septembre entre dirigeants de l’Olympique de Marseille et supporters du club phocéen, qui a conduit aux départs de l’entraîneur Marcelino et du directeur du football Javier Ribalta, le dialogue a été renoué entre les deux parties. Selon RMC Sport, Pablo Longoria, président de l’OM, et Stéphane Teissier, directeur général du club, ont commencé leur opération d’apaisement il y a deux semaines en rencontrant Rachid Zeroual, leader des South Winners, qui avait été particulièrement véhément lors de la réunion qui a marqué la rupture entre supporters et dirigeants. Le dialogue a visiblement été apaisé entre Longoria et Zeroual.

Selon L’Équipe, les deux dirigeants ont continué sur leur lancée jeudi dernier, rencontrant pendant plus de trois heures les présidents de six des sept groupes de supporters marseillais, les MTP du virage nord étant excusés par l’absence de leur présidente, Khokha Amsis. Les représentants ont visiblement insisté sur leur désaccord avec le fait que le départ de Marcelino leur a été imputé, eux qui ont certes usé de termes peu flatteurs à son encontre, le comparant à une « chips » ou un « entraîneur de DH », mais n’ont pas demandé qu’il s’en aille. Ils s’inquiètent aussi du niveau du groupe pro, et espèrent un sursaut sous la houlette de Gennaro Gattuso, fraîchement débarqué à la Commanderie. Côté Longoria, celui-ci s’est plaint des accusations sur de supposées pratiques douteuses au sein de la direction, mais ce qui ressort de ces réunions, c’est que le climat semble un peu plus serein du côté du Vieux Port.

Même si selon le théorème des Olympiques, Lyon gagne 3-1 au Vél dimanche.

Pronostic OM Lyon : Analyse, cotes et prono de l'Olympico