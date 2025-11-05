Le groupe de l’OM contre l’Atalanta avec un présent surprise

De quoi faire rougir le PSG.

À quelques heures de son quatrième match de Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame, l’Olympique de Marseille a dévoilé la liste des 21 joueurs qui seront de la partie. Une liste remaniée, en raison des nombreux absents.

Roberto De Zerbi va devoir faire sans huit de ses joueurs : Facundo Medina et Leonardo Balerdi, Timothy Weah, Geoffrey Kondogbia, Hamed Traoré, Amine Gouiri, ainsi que Bilal Nadir, pas remis après son malaise, et Emerson Palmieri, suspendu.

Nayef Aguerd est de retour

Un coup dur pour le coach italien, qui convoque pour la première fois les jeunes Ouro, Clement, Mmadi et Lago en Ligue des champions.

𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 𝐋𝐈𝐒𝐓 📋 #OMAtalanta Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens choisis par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la 4️⃣ème journée de @ChampionsLeague ⚔️ pic.twitter.com/5qHJO5zTWw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 5, 2025

Ce mardi en conférence de presse, Roberto De Zerbi avait annoncé le forfait de Balerdi, Weah, Nadir… et Nayef Aguerd. Finalement, le défenseur marocain est bien dans le groupe pour ce match contre l’Atalanta, sans qu’on ne sache encore s’il est apte pour commencer la partie. Un bon coup de pommade pour l’effectif marseillais, fortement handicapé dans le secteur défensif.

Robinio Vaz est là, donc tout va bien

Robinio Vaz, le chouchou surprise