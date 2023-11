L’OL connaît sa date butoir pour convaincre la DNCG

Il faut vite que l’OL débute sa course à l’armement pour la Ligue 2.

S’il a été balayé par Lille dimanche dernier au Groupama Stadium, l’OL dévoue toute son attention à la DNCG. Les Gones avaient rendez-vous mardi dernier avec le gendarme financier pour défendre leur dossier et faire sauter l’encadrement de la masse salariale qui les a bridé sur le mercato estival. Suite à cette rencontre, la DNCG avait décidé d’un « sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club ». Selon Le Progrès et RMC Sport, Lyon aurait jusqu’au 1er janvier, soit l’ouverture du prochain marché des transferts, pour apporter ces éléments.

L’organisme attendrait des précisions concernant le refinancement de la dette d’OL Groupe, et surtout sa confirmation. « On a montré que le premier quart de la prochaine année fiscale sera très bon. Tout le monde sait ce que l’on a fait sur les ventes de joueurs. On a transmis aussi les très bons chiffres du refinancement de la dette », avait estimé John Textor au sortir de la réunion. Confiant, comme l’été dernier, il est convaincu que les ventes importantes (Lukeba, Barcola, Faivre) et la très probable vente d’OL Reign, la franchise de soccer féminin, devraient permettre aux Rhodaniens d’avoir les mains libres cet hiver.

Et envoyer du chèque.

