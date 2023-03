L’invincibilité du Havre dans le top 10 des séries les plus longues de L2

24 matchs quand même.

Fort de son succès face à Laval samedi 4 mars, la série d’invincibilité du Havre tient toujours. Solide leader de Ligue 2 avec onze points d’avance sur son dauphin Bordeaux, le HAC vient d’ajouter une ligne symbolique à son palmarès. Avec leurs 24 matchs sans défaite, les hommes de Luka Elsner viennent d’intégrer le top 10 des séries d’invincibilité en Ligue 2 en rejoignant le Nîmes Olympique et Racing Club Paris à la dixième place ex aequo.

𝗖'𝗲𝘀𝘁 𝗳𝗶𝗻𝗶 !!!! 🔥🥳 Le HAC, pourtant mené par Laval via un but d'Adeoti (11e), a renversé la vapeur, égalisant par Antoine Joujou (16e) et l'emportant sur une frappe d'Arouna Sangante (79e) !#HACLAVAL | 2⃣-1⃣ pic.twitter.com/nuV8F6Tz9Z — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) March 4, 2023

Le classement est en place depuis la saison 1946-1947, Sedan reste largement premier avec 32 matchs consécutifs sans défaite entre mai 1954 et février 1955, suivi de Mulhouse (31 matchs) et de Valenciennes (29 matchs) pour compléter le podium. Reste à voir si le HAC peut réaliser la passe de deux en accédant à la Ligue 1 pour la première fois depuis la saison 2008-2009 et réaliser l’exploit d’aller chercher le record d’invincibilité de Sedan en Ligue 2.

Plus que huit matchs.