Lille domine tranquillement Lorient et se rapproche du podium

Lille 3-0 Lorient

Buts : David (37e), Cabella (90e) et Zhegrova (90e+3)

Plutôt mordants, ces Dogues.

Largement au-dessus d’une faible équipe de Lorient, Lille a fait sa loi pour revenir à deux points de Monaco et du podium (3-0).

La première alerte est pourtant pour Aiyegun Tosin, bien seul à la pointe de l’attaque des Merlus (2e). La seule frappe bretonne de la partie. Dans la surface opposée, Yusuf Yazıcı bute sur Yvon Mvogo (18e), tout comme Angel Gomes de loin (26e). Lorient ne passe plus la ligne médiane, et c’est Jonathan David qui débloque enfin le tableau d’affichage, d’une jolie tête sur un coup franc de Gomes (1-0, 37e).

Le second acte n’est pas des plus spectaculaires, entre une formation totalement incapable de se rebeller et une autre en gestion. Yazıcı décroise trop sa tête (60e), David n’est pas précis (72e) et il faut attendre les dernières minutes pour voir le score prendre une ampleur plus représentative de la physionomie. Face aux jeunes pousses lorientaises lancées les unes après les autres, Rémy Cabella s’offre son premier but de la saison à bout portant après un cafouillage (2-0, 90e), avant que Zhegrova ne plie l’affaire d’un joli numéro (3-0, 90e+3).

La lutte pour le podium sera sans pitié.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – T. Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily – André, A. Gomes – Zhegrova, Yazıcı (Cabella, 77e), Gudmundsson – David. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Lorient (5-4-1) : Mvogo – I. Silva, Mouyokolo, Pelon, Touré, Le Bris (Caoki, 84e) – Ponceau, Bakayoko (Mvuka, 75e), Abergel, Kari (Openda, 75e) – Tosin (Kroupi, 46e). Entraîneur : Régis Le Bris.

Pronostic Lille Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1