Lautaro Martínez et Benjamin Pavard rétablis pour Inter-Barça ?

Info ou intox ?

Les deux champions du monde 2018 et 2022 seront-ils de la partie mardi pour la confrontation retour contre le FC Barcelone ? Sorti blessé à la pause après une première période insuffisante, Lautaro Martínez souffrait d’une élongation des ischio-jambiers de la cuisse gauche. Benjamin Pavard, quant à lui, est indisponible depuis sa blessure contre l’AS Roma le 27 avril dernier, touché à la cheville. À un peu plus de 24 heures du coup d’envoi, l’entraîneur de l’Inter Simone Inzaghi fait le point sur un potentiel retour de ses titulaires.

Les deux joueurs seront testés mardi matin

« Nous déciderons avec le staff médical et les joueurs eux-mêmes, car ils devront me faire part de leur ressenti, confie l’Italien. Pavard a fait la première partie de l’entraînement hier et les sensations étaient bonnes, donc nous verrons. Lautaro (Martínez) ne s’est pas entraîné depuis le match de Barcelone, nous verrons aujourd’hui comment il se sent et nous déciderons ensuite. »

🎙️ Inzaghi, sobre el estado físico de Lautaro y Pavard 🩺 "Decidiremos junto al staff técnico y los propios jugadores" ✅ "Serán ellos los que me tendrán que decir sus sensaciones" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/rWSzmS7XF2 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 5, 2025

« On va suivre leur entraînement ce lundi, puis on verra comment ils sont au réveil musculaire mardi matin et on prendra la décision avec les joueurs et le staff médical en cherchant à faire, comme toujours, le meilleur choix pour l’Inter », conclut Inzaghi à ce sujet.

Après avoir récupéré Marcus Thuram la semaine dernière, se passer du meilleur buteur interiste de la saison (21 pions TCC) serait un coup dur pour peser sur la défense barcelonaise. Sachant que le goleador catalan, Robert Lewandowski (40 buts TCC), fait son retour dans le groupe du Barça.

Allenamento Inter. Lautaro con il gruppo (anche se come Pavard salterà il torello e farà un riscaldamento personalizzato). Frattesi per precauzione non esce sul campo per via di una botta. @SkySport @APaventi pic.twitter.com/Ai8TqyIj8p — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) May 5, 2025

On veut tout le monde sur le pont.

