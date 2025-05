Lewandowski de retour pour Inter-Barça, Koundé forfait

Plus d’attaque, moins de défense.

Le FC Barcelone a dévoilé son groupe pour la demi-finale retour de Ligue des champions face à l’Inter Milan. La grosse info, c’est évidemment le retour de Robert Lewandowski.

Ter Stegen n’est pas inscrit pour la phase finale de la C1

Absent depuis le 19 avril en raison d’une blessure à la cuisse gauche, le buteur polonais a terminé sa rééducation et a reçu le feu vert du staff dimanche. Il sera bien sur la pelouse du Giuseppe Meazza mardi soir pour tenter d’emmener les siens en finale après le match aller spectaculaire (3-3) au stade olympique de Montjuïc.

En revanche, Hansi Flick devra composer sans ses deux latéraux titulaires : Jules Koundé et Alejandro Balde, tous deux blessés. Autre absence mais plus habituelle : Marc-André ter Stegen, pourtant titulaire ce week-end en Liga, mais non inscrit pour cette phase finale de la Ligue des champions.

Le reste du groupe reste classique, avec les cadres Gavi, Pedri, Raphinha, De Jong et pour notre plus grand bonheur Lamine Yamal bien présents.

Régalez-nous.

