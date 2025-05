Marc-André ter Stegen va rejouer avec le Barça

La concu est de retour.

Blessé depuis le 22 septembre 2024 lors d’un Villarreal-Barça, Marc-André ter Stegen va refouler une pelouse en match officiel. Après 222 jours d’absence et une opération, le gardien allemand est de retour. Entre deux matchs de Ligue des champions, Hansi Flick l’a confirmé ce vendredi en conférence de presse relayé par le Mundo Deportivo, à la veille du déplacement à Valladolid : « Marc rejouera demain, bien sûr. »

L’histoire d’un match, ou plus ?

Depuis le début de l’année 2025, c’est le Polonais Wojciech Szczęsny qui occupait les cages catalanes en sachant qu’un retour de l’Allemand était envisageable. Pour ce match chez une équipe déjà reléguée, l’entraîneur du Barça a décidé de relancer son ex ancien numéro un et capitaine. Interrogé sur le retour de Ter Stegen, Flick n’a pas joué la carte du suspense : « Vous avez bien entendu ! Marc rejouera demain, c’est certain. » Avec humour, le coach allemand a même conclu : « On peut clore la conférence maintenant, non ? On a tout ce qu’il faut ? »

À propos de Szczęsny, Flick a assuré qu’une pause pourrait lui être bénéfique après une grosse charge de matchs : « En pensant à Tek (Szczęsny), c’est aussi bon pour les gardiens d’avoir un peu moins de minutes pour récupérer. Marc est sur la bonne voie, à un bon niveau, je le vois à l’entraînement, il est fantastique. »

Quant à savoir si ce retour dans les cages est temporaire ou pourrait se prolonger jusqu’à la fin de saison, Flick a choisi de laisser planer le suspense : « Pour l’instant, je ne pense pas à modifier quoi que ce soit en vue de la fin de saison. Marc jouera demain, mais si ça peut changer (la fin de saison)… je ne sais pas. Au final, c’est comme ça. On vit dans le présent, ok ? »

Voyons déjà si Ter Stegen est toujours Ter Stegen.

Alexia Putellas écrit l’histoire du Barça en Liga féminine