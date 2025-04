Benjamin Pavard va manquer à l’appel pour Barça-Inter

La tuile.

Gros coup dur pour l’Inter à 48 heures du choc contre le FC Barcelone en demi-finales allers de la Ligue des champions. Sorti sur blessure contre l’AS Rome à la 15e minute de jeu ce week-end lors du troisième revers consécutif des Nerazzurri (0-1), Benjamin Pavard manquera ce rendez-vous ô combien important.

Marcus Thuram pourrait faire son retour

Titulaire incontestable dans la défense à trois aux côtés de Francesco Acerbi et d’Alessandro Bastoni, le Français ne disputera pas son douzième match de C1 cette saison. Et pour cause, il souffre d’une entorse à la cheville gauche, rapporte Sky Sports. En revanche, son compatriote Marcus Thuram pourrait faire son retour à Montjuïc, après avoir été récemment touché aux adducteurs.

L’attaquant interiste n’a pas participé aux deux dernières rencontres de Serie A contre Bologne, et donc à la défaite contre les Romains ce dimanche. Sans oublier l’élimination en demi-finales de Coupe d’Italie contre le rival milanais (0-3). En difficulté défensive ces derniers temps (zéro clean sheet depuis la mi-mars), l’Inter aurait bien aimé se passer de l’absence du champion du monde 2018.

Un absent important de chaque côté, histoire de rééquilibrer le duel.

Clément Turpin au sifflet de Barcelone-Inter mercredi