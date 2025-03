Parole d’ancien Red.

Ce mercredi soir, Paris n’a pas démérité, mais a tout de même perdu son huitième aller de C1 face à Liverpool (0-1). De quoi provoquer des réactions un peu partout en Europe, et surtout en Grande-Bretagne, où les différents médias soulignent en partie le braquage opéré par les hommes d’Arne Slot. « C’est l’un des plus grands braquages de l’histoire du foot », a même osé Jamie Carragher, consultant de la chaîne CBS.

« Le PSG était époustouflant, ils ont marché sur Liverpool »

Loin d’être aveuglé par son supporterisme, Carragher a largement reconnu la supériorité parisienne lors de ces 90 minutes : « Je n’en crois pas mes yeux. Le PSG était époustouflant, ils ont marché sur Liverpool. » Sans oublier d’en toucher un mot pour le héros de la soirée : « La dernière fois que Liverpool a remporté la Ligue des champions, Alisson a effectué un arrêt contre Naples lors du dernier match de poules. Liverpool aurait été éliminé sans cet arrêt. C’était un moment charnière. Ce soir, ça n’était pas qu’un arrêt, c’était probablement la plus grande performance de sa carrière. »

« Si Liverpool remporte cette Ligue des champions, ce qui est tout à fait possible, car ils sont bien meilleurs que ce qu’on a vu ce soir, on se souviendra de cette performance d’Alisson pendant de nombreuses années », a conclu l’ancien défenseur aux 737 matchs avec les Reds. « Parfois, il faut juste applaudir le gardien de but, c’est le cas aujourd’hui », a complété Thierry Henry, présent sur le même plateau. « Je ne me souviens pas avoir vu beaucoup de matchs comme celui d’Alisson en Ligue des champions », a reconnu l’ancien buteur d’Arsenal.

On a déjà hâte de voir ce que nous réserve la seconde manche.

