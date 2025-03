Le match PSG-Liverpool vu par la presse britannique et européenne

Alisson adoubé.

Au lendemain de PSG-Liverpool (0-1), la presse britannique s’embrase concernant toute l’actualité autour de cette rencontre, dont on retiendra le braquage des Reds et la performance d’Alisson Becker. C’est d’ailleurs ce que mentionnent ce jeudi le Guardian, « cinématographique, triomphante, imbattable », et le Daily Telegraph. « Le pays des merveilles d’Alisson », titre le média qui s’est d’ailleurs attardé à réaliser « l’anatomie de l’ultime coup de filet de Liverpool », étant donné les stats folles des deux équipes en matière de tirs (27 pour le PSG, 2 pour Liverpool).

Même constat sur la une du Daily Express, où l’on voit écrit en gros « Le coup de filet des Reds, Elliott donne une victoire éclatante grâce à Alisson ». Sans surprise, Alisson est la nouvelle star des médias britanniques, y compris le Times : « Alisson réalise le match de sa vie et Liverpool s’impose face au PSG ». Ça tombe bien, l’intéressé n’en pense pas moins.

La presse européenne loue la performance du PSG

Mais l’un d’eux n’a pas oublié de glisser un mot pour le buteur victorieux. « Harvey Elliott, l’homme oublié de Liverpool, a enfin son heure de gloire », écrit The Athletic ce jeudi. Si côté britannique, on s’attarde surtout sur cet incroyable braquage des Reds, la presse européenne mentionne davantage le PSG. En Espagne d’abord, où Sport titre « une défaite cruelle pour une équipe du PSG bien supérieure à celle de Liverpool », tout comme AS : « Le PSG a joué, Liverpool a gagné. »

En Allemagne, Bild évoque « un choc énorme pour Paris » dans son compte rendu de match, quand Der Spiegel ajoute que « contre le PSG, les Reds ont eu besoin de beaucoup de chance ». « Le PSG domine, Liverpool gagne, quelle blague à Paris », s’amuse côté italien la Gazzetta dello Sport. Unanime et forcément moins chauvine que la britannique, la presse européenne s’accorde pour dire que le PSG aurait mérité mieux.

Mais à l’arrivée, les hommes de Luis Enrique sont condamnés à l’exploit mardi prochain à Anfield.

