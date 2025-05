Même Kylian Mbappé félicite le PSG

A-t-il écrit avec le poing serré ?

Il y a un an, quasiment jour pour jour, Kylian Mbappé quittait le Paris Saint-Germain, sept ans après son arrivée. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG avait échoué dans son objectif ultime : faire gagner la Ligue des champions au club. Finalement, ce jour de fête est arrivé, ce samedi, avec une victoire exceptionnelle contre l’Inter Milan (5-0), mais sans son attaquant vedette.

Ethan plus enthousiaste que Kylian

Kylian Mbappé est tout de même resté fair-play. « Le grand jour est enfin arrivé. La victoire, et avec la manière, de tout un club. Félicitations PSG », a-t-il sobrement commenté sur sa story Instagram. Son frère Ethan, parti à Lille, y a mis plus d’entrain en écrivant : « PANAMEEEEEEE HAHAHAHAHHA », avec quelques cœurs rouge et bleu.

Depuis son départ, Kylian Mbappé est engagé dans une bataille juridique avec le PSG. Lorsqu’il était encore au club, une phrase avait fait polémique, juste avant le huitième de finale de C1 contre le Bayern Munich, lors de la saison 2022-2023 : « Je ne pense pas que ce match aura une incidence sur mon futur. Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, et je ne manque pas de respect au club, je serais parti très loin ! » Cette saison, il a été éliminé en quarts de Ligue des champions avec le Real Madrid…

Cruel ou mérité ?

