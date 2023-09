Déjà un trophée pour l'AS Monaco !

Taki Taki !

Qui pouvait s’asseoir à la table de Takumi Minamino au mois d’août ? Le Japonais a réalisé un départ canon en contribuant dès la première journée au succès de l’AS Monaco à Clermont, avec une passe dé. Il a enchaîné contre Strasbourg et Nantes, de sorte à afficher trois buts et deux passes au bout de trois journées. Une forme étincelante, récompensée du trophée UNFP du joueur du mois en Ligue 1. En concurrence avec Mousa Tamari (Montpellier) et Manuel Ugarte (PSG), l’ancien joueur de Liverpool a recueilli 37% des voix. Il n’est que le deuxième représentant de son pays à décrocher la timbale, après Daisuke Matsui. En Ligue 2, la récompense est revenue à l’attaquant caennais Alexandre Mendy, qui a marqué lors de tous les matchs joués en août, dont un triplé contre Ajaccio.

TAKI TAKI, TAKI TAKI RUUMMBA 🕺🏽🇯🇵 L’attaquant monégasque a tout simplement été étincelant ce mois-ci ! Il devient le second lauréat japonais des Trophées UNFP du Joueur du Mois de @Ligue1UberEats après Daisuke Matsui lors de la saison 2005-2006 ☺️ #TropheesUNFP pic.twitter.com/JX4D8wXdLx — UNFP (@UNFP) September 19, 2023

On lève le Caen !

