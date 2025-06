Un abonnement à moins de 20 euros et un tarif jeunes pour la Ligue 1 ?

On prend les paris !

Dans le foot français, été rime avec droits TV. À peine la saison 2024-2025 terminée, les dirigeants de club repartent à l’attaque pour trouver un diffuseur à la Ligue 1 et éviter un nouveau fiasco. Nommé directeur général de LFP Media, Nicolas de Tavernost a pour but de lancer une chaîne 100% Ligue 1 et a dévoilé les contours de celle-ci, mardi, au micro de RMC.

Huit ou neuf matchs disponibles ?

S’il a assuré que cette chaîne serait bien disponible à la reprise du championnat, le 15 août prochain, il concède que « deux chantiers » sont encore en cours. Et pas des moindres, puisqu’il s’agit de la production, avec le lancement d’un appel d’offres, et de la distribution. L’ancien patron de M6 a notamment évoqué une application disponible sur mobiles et télés connectées.

Un an après les prix exorbitants fixés initialement par DAZN, le coût de cette chaîne devrait être plus raisonnable. Nicolas de Tavernost a chiffré un abonnement « inférieur à 20 euros par mois » et une formule « pour les jeunes ». Mais peut-être pas pour l’intégralité des rencontres, car Bein Sports conservent les droits d’un match par journée. « Des discussions s’opèrent, mais je ne garantis pas que l’année prochaine, il y aura neuf matchs sur la chaîne de la Ligue 1. En revanche, l’année 2, il y aura neuf matchs », promet-il.

Il peut tout de même être certain qu’il n’y aura aucun des Girondins.

