Luís Castro suspendu dès son premier match avec le FC Nantes

Ça fait mauvaise impression pour sa première journée au travail.

Dimanche soir, le FC Nantes aura fort à faire pour la première journée de Ligue 1 en accueillant le PSG. Surtout que les Canaris seront privés de leur nouvel entraîneur, Luís Castro. Ce dernier est suspendu et sera privé de banc pour cette entrée en matière excitante.

Une sanction subie à Dunkerque

Tout cela à cause d’un carton jaune reçu lors de son dernier match à la tête de l’USL Dunkerque, en barrage d’accession à Metz (0-1). Il s’agissait ainsi d’un troisième avertissement en moins de dix matchs, synonyme de suspension, même si le match suivant n’est pas officié dans le même club.

L’entraîneur portugais devra donc attendre la deuxième journée du championnat, du côté de Strasbourg, le 24 août prochain, pour enfin s’asseoir sur le banc des Jaune et Vert. À Dunkerque, il a prouvé qu’il avait largement de quoi dire depuis le bord du terrain puisque ses consignes tactiques ont porté leurs fruits et permis aux Nordistes de surperformer en Ligue 2.

Luís Castro pourra être conseillé par son compatriote Paulo Fonseca, encore suspendu jusqu’en novembre.

